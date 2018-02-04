Fenerbahçe'den 100 sayılık galibiyet
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 100-74 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 10-3 üstün geçti. Anadolu Efes, McCollum'un basketleriyle 6. dakikada farkı 4 sayıya (14-10) indirdi. Çeyreğin kalan bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen, Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 13-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 27-10 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında Wanamaker ve Thompson ile skor bulan sarı-lacivertli ekip, 14. dakikada farkı 27 sayıya kadar çıkardı: 44-17. Konuk ekip, Dunston ve Motum'un pota altında ürettiği basketlerle farkı eritmeye çalışırken, Fenerbahçe Doğuş soyunma odasına 57-34 önde gitti.
İkinci yarıya sert savunmayla başlayan ve McCollum'un önderliğinde 12-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 57-46. Çabuk toparlanan ve hızlı hücumlardan Wanamaker ve Melih Mahmutoğlu sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 26. dakikayı 68-48 üstün tamamladı. Sarı-lacivertliler, final periyoduna da 71-56 önde girdi.
Etkili mücadelesini son periyoda da taşıyan Fenerbahçe Doğuş, rakibine geri dönüş şansı vermedi ve müsabakadan 100-74 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Doğuş, bu galibiyetle evinde üst üste 47. lig maçını da kazandı. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında yaşamıştı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:51
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''Ndiaye’yi zehirlemişler''
Toplam 7
Yorum
Cellisto Teklif yokken nasıl gitsin Galatasaray'a gelmeden önce. Vize alıp turistik geziye mi gidecek ?
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Yönetim istifa
Toplam 13
Yorum
taraftar aykut başladı algı operasyonuna kendi başarısızlıgını birilerine mal ediyor takım ne oynuyorda birileri önünü kesiyor herkesle problemli
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Yönetim istifa
Toplam 13
Yorum
taraftar bu takıma taraftar güvenmiyor 20 bin kişi bile gelmiyorsa hocada yönetimde sucu kendinde aramalı hakeme yüklenmekle bu iş olmaz gereksizler
Fenerbahçe'den 100 sayılık galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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