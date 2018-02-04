Fenerbahçe'den 100 sayılık galibiyet

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 10-3 üstün geçti. Anadolu Efes, McCollum'un basketleriyle 6. dakikada farkı 4 sayıya (14-10) indirdi. Çeyreğin kalan bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen, Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 13-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 27-10 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında Wanamaker ve Thompson ile skor bulan sarı-lacivertli ekip, 14. dakikada farkı 27 sayıya kadar çıkardı: 44-17. Konuk ekip, Dunston ve Motum'un pota altında ürettiği basketlerle farkı eritmeye çalışırken, Fenerbahçe Doğuş soyunma odasına 57-34 önde gitti.

İkinci yarıya sert savunmayla başlayan ve McCollum'un önderliğinde 12-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 57-46. Çabuk toparlanan ve hızlı hücumlardan Wanamaker ve Melih Mahmutoğlu sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 26. dakikayı 68-48 üstün tamamladı. Sarı-lacivertliler, final periyoduna da 71-56 önde girdi.

Etkili mücadelesini son periyoda da taşıyan Fenerbahçe Doğuş, rakibine geri dönüş şansı vermedi ve müsabakadan 100-74 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş, bu galibiyetle evinde üst üste 47. lig maçını da kazandı. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında yaşamıştı.