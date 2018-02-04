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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Çekişmeli maçta kazanan

    Çekişmeli maçta kazanan Banvit
    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son haftaların formda ekibi , 'i deplasmanda 81-80 devirerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Oldukça çekişmeli geçen maçta konuk ekipte Taylor 21, Caloiaro 20 sayı kaydederek galibiyete önemli katkı sağladı. 3 haftadır kaybeden Eskişehir'de Baron'un 28 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:27
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