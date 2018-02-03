Potoda dev maç!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Bu önemli maçta Fenerbahçe, evinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.
126. randevu
Fenerbahçe ile Anadolu Efes, lig tarihinde bugüne kadar 125 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 51 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 74 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.
Bu sezon 4. kez rakip
İki bu sezon hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Euroleague'de birbirlerine rakip oldu. Euroleague'de oynanan 2 karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı. Ligde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Anadolu Efes galip geldi.
Bu hafta Euroleague'deki maçlarda Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Olmpiakos'a yenilirken, Anadolu Efes ise evinde Valencia Basket'i mağlup etti.
Bu zorlu mücadeleyi Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:32
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Kimseye yaramadı
Toplam 1
Yorum
eda sol kanat ve orta alnı toparlayacak transfer şart kadro seçimide yanlıştı pektemek ve love çift forvet çıksak ne olurdu negrado yedek kalmal
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 7
Yorum
çatçat o yaştan sonra gelme diyen yönetici yok mu buna?
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Sivasspor ile 24. randevu
Toplam 2
Yorum
gsx kadrodan ümidim yok tek ümidim fatih terim
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