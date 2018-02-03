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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Potoda dev maç!

    Potoda dev maç!

    ’nde bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Bu önemli maçta , evinde ile karşı karşıya gelecek.

    Doğuş, 17. hafta maçında yarın saat 13.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 16 haftada sarı-lacivertliler 13 galibiyet ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Lacivert-beyazlılar ise 11 galibiyetle 6. sırada yer alıyor.

    126. randevu
    Fenerbahçe ile Anadolu Efes, lig tarihinde bugüne kadar 125 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 51 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 74 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

    Bu sezon 4. kez rakip
    İki bu sezon hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de Euroleague'de birbirlerine rakip oldu. Euroleague'de oynanan 2 karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı. Ligde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Anadolu Efes galip geldi.

    Bu hafta Euroleague'deki maçlarda Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Olmpiakos'a yenilirken, Anadolu Efes ise evinde Valencia Basket'i mağlup etti.

    Bu zorlu mücadeleyi Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:32
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