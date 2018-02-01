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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    A.Efes-Valencia

    A.Efes-Valencia
    THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 21. hafta maçlarıyla devam edecek. Temsilcilerimizden 'in mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 21. haftası, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de 'nın Valencia takımını ağırlayacak. Ekibimiz ligde aldığı kötü sonuçlara bu karşılaşmayla birlikte dur demeye çalışacak.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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