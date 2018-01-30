Pınar Karşıyaka Rusya deplasmanında
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, 13. hafta mücadelesinde yarın Rus ekibi Enisey'le karşılaşacak.
Grupta geçen hafta UCAM Murcia'yı yenerek bitime 2 hafta kalan son 16 turuna kalmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, 13. hafta öncesinde topladığı 20 puanla 2. durumda bulunuyor. Pınar Karşıyaka, İzmir'deki ilk maçta 97-81 mağlup ettiği Enisey'le yarın Krasnoyarsk kentindeki Arena Sever'de TSİ 15.30'da karşılaşacak.
Avrupa'da 186. karşılaşma
Avrupa kupalarında 186. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 94 galibiyet, 90 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
Bu karşılaşmalarda 14 bin 563 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 402 sayı gördü.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:25
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Sosa’ya tam destek
Toplam 2
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bjk ah Sosa ah beşiktaşta efsane olacaktın efsane..
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‘Bunu kabul etmek mümkün değil’
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI DEMİŞTİM FENERİ İLERLEYEN HAFTALARDA İNCE İNCE DOĞRAYACAKLAR DİYE LİGİN TADI GELSİN DİYE YAPILAN ŞEYLER SUNİ ŞAMPİYON BELLİ BEYLER
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Toplam 1
Yorum
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