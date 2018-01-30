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    30 Ocak 2018, Salı
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    Rusya deplasmanında

    Pınar Karşıyaka Rusya deplasmanında

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan çıkmayı garantileyen , 13. hafta mücadelesinde yarın Rus ekibi Enisey'le karşılaşacak.

    Grupta geçen hafta UCAM Murcia'yı yenerek bitime 2 hafta kalan son 16 turuna kalmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, 13. hafta öncesinde topladığı 20 puanla 2. durumda bulunuyor. , 'deki ilk maçta 97-81 mağlup ettiği Enisey'le yarın Krasnoyarsk kentindeki Arena Sever'de TSİ 15.30'da karşılaşacak.

    Avrupa'da 186. karşılaşma
    Avrupa kupalarında 186. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 94 galibiyet, 90 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

    Bu karşılaşmalarda 14 bin 563 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 402 sayı gördü.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:25
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