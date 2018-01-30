Pınar Karşıyaka Rusya deplasmanında

Grupta geçen hafta UCAM Murcia'yı yenerek bitime 2 hafta kalan son 16 turuna kalmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, 13. hafta öncesinde topladığı 20 puanla 2. durumda bulunuyor. Pınar Karşıyaka, İzmir'deki ilk maçta 97-81 mağlup ettiği Enisey'le yarın Krasnoyarsk kentindeki Arena Sever'de TSİ 15.30'da karşılaşacak.



Avrupa'da 186. karşılaşma

Avrupa kupalarında 186. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 94 galibiyet, 90 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalarda 14 bin 563 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 402 sayı gördü.