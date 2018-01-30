Euroleague'de en iyi 10 smaç
Turkish Airlines Euroleague'de Ocak ayının en iyi 10 smacı derlendi...
EUROLEAGUE'DE OCAK AYININ EN İYİ 10 SMACI
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 21:26
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf artık bırakın ali koça yeter yaaa
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Vagner Love kadroya alındı
Toplam 5
Yorum
karakartal larin genç gelecek amaçlı alındı negredo yetersiz görüldüğü için vagner takviyesi yapıldı size bu kafayla eneramolar nianglar falan müstahak
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf siz kafayımı yediniz bıkmadınızmı kulübün paralarını heba etmekten
Euroleague'de en iyi 10 smaç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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