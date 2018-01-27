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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş, derbide 'u devirdi

    Beşiktaş, derbide Trabzonspor'u devirdi
    - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: : 78 - : 74

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 78-74'lük sonuçla mağlup etti.

    Salon: Akatlar
    Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Ziya Özorhon xx, Duhan Köyiçi xx
    Beşiktaş Sompo Japan: DJ Strawberry xxx 13, Diebler xx 14, Adams xx 16, Sertaç xxx 22, Clark x, Weems xx 6, Palacios xx 4, Kenan xx 3
    Başantrenör: Ufuk Sarıca
    Trabzonspor: Green xxx 14, Vasiliauskas xx 11, Heslip xx 5, Bora Hun Paçun xx 2, Alper x, Eldridge xxx 24, Obekpa xx 12, Harris xx 6, Burak Eşlik x
    Başantrenör: Ozan Bulkaz
    1. Periyot: 19 -15(Trabzonspor lehine)
    Devre: 42 - 37 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
    3. Periyot: 58 - 55 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
    5 faul alan: Sarunas Vasiliauskas (Trabzonspor)
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:21
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