Beşiktaş, derbide Trabzonspor'u devirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 78-74'lük sonuçla mağlup etti.
Salon: Akatlar
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Ziya Özorhon xx, Duhan Köyiçi xx
Beşiktaş Sompo Japan: DJ Strawberry xxx 13, Diebler xx 14, Adams xx 16, Sertaç xxx 22, Clark x, Weems xx 6, Palacios xx 4, Kenan xx 3
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Trabzonspor: Green xxx 14, Vasiliauskas xx 11, Heslip xx 5, Bora Hun Paçun xx 2, Alper x, Eldridge xxx 24, Obekpa xx 12, Harris xx 6, Burak Eşlik x
Başantrenör: Ozan Bulkaz
1. Periyot: 19 -15(Trabzonspor lehine)
Devre: 42 - 37 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 58 - 55 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
5 faul alan: Sarunas Vasiliauskas (Trabzonspor)
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:21
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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