Devler için şov zamanı

BASKETBOLUN YILDIZ iSiMLERi SiNAN ERDEM'DE KAPIŞACAK!



Tahincioğlu All-Star 2018 bugün yapılacak. Asya ve Avrupa karması, kozlarını paylaşacak.



Saat 14.00'te 3 sayı, smaç ve yetenek yarışmasıyla başlayacak organizasyon NTV Spor'dan yayınlanacak



TÜRK basketbolunun yıldız isimleri, büyük şov için geri sayıma geçti. 15.'si düzenlenecek Tahincioğlu All Star 2018, bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. NTV Spor'dan yayınlanacak bu dev organizasyon saat 14.00'te 3 sayı, smaç ve yetenek yarışmalarıyla başlayacak. Daha sonra da halk oylamasıyla seçilen iki kıtanın karmaları, kozlarını paylaşmak için parkeye çıkacak. Eskişehir Basket Başantrenörü Berrocal, Asya Karması; Darüşşafaka'nın coachu Davit Blatt da Avrupa Karması'nın başında olacak. Bu arada biletlerin büyük bölümünün bittiği açıklandı.



O sahada olmak isterdim

SPORCULUK kariyerinin büyük bölümünü NBA'de geçiren Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, All Star 2018 için büyük heyecan yaşıyor. Organizasyonu günlerdir sabırsızlıkla beklediğini belirten Türkoğlu, "Bu All Star'da ben de sahada olmak isterdim. 15. kez yapılacak ve ben hiçbirinde yer almadım. İnsanın içinde bir burukluk oluyor. Yarın (bugün) iyi bir organizasyon olacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı



3 SAYI YARIŞMASI

Scott Wood (Karşıyaka)

William Baron (Eskişehir)

Melih Mahmutoğlu (F.Bahçe)

Brady Heslip (Trabzonspor)

Ryan Toolson (İBB)

Sertaç Şanlı (Beşiktaş)



SMAÇ YARIŞMASI

Thomas (Banvit)

Solomon (Uşak)

Sant-Roos (Darüşşafaka)

Josh Adams (Beşiktaş)

Erkan Yılmaz (Yeşilgiresun)

Onuralp Bitim (A.Efes



YETENEK YARIŞMASI

Erkin Şenel (Banvit)

Ege Arar (Galatasaray)

Yiğit Arslan (Tofaş)

Moustapha Fall (Sakarya)

Egemen Güven (Karşıyaka)

Can Öğüt (Gaziantep)



Avrupa Karması ilk 5

McCollum (A.Efes)

Brown (A.Efes)

Wilbekin (Darüşşafaka)

Sertaç (Beşiktaş) S

?trawberry (Beşiktaş)



Yedekler: Jhonson, Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Kenan Sipahi (Beşiktaş), Göksenin Köksal, Ege Arar (G.Saray), Walker (B.Çekmece), Buva (İstanbul B.B.).



Asya Karması ilk 5

Barış Ermiş (Tofaş)

Samuel Mejia (Tofaş)

Wanamaker (F.Bahçe)

Datome (F.Bahçe)

Vidmar (Banvit)



Yedekler: Melih Mahmutoğlu (F.Bahçe Doğuş) Ahmet Tuncer, Curtis (Eskişehir), Tolga Geçim (Banvit), Metecan Birsen, Fall (Sakarya), Obekpa (Trabzonspor).