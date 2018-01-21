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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Aslan coştu

    Aslan coştu
    KADINLAR 'nin 15. haftasında Bornova Beckerspor'u konuk eden , rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılılar salondan 53 sayı farkla 97-44 galip ayrıldı. Diğer maçta alınan sonuçlar şöyle: Adana ASKİ-O.Gençlik: 61- 64, Botaş-Hatay: 58-67, Çukurova- Yakın Doğu: 69-91, AGÜ-İstanbul Üni.: 69-63.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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