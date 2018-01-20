CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Basketbolun yıldızları All-Star'da sahne alıyor

    Basketbolun yıldızları All-Star'da sahne alıyor

    Basketbolun yıldızlarının sahne alacağı Tahincoğlu All-Star 2018, yarın İstanbul'da yapılacak.

    Bu sene 15. kez düzenlenecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyon saat 14.00'te başlayacak.

    'nde forma giyen oyuncular, halk oylaması sonunda All-Star'a davet edildi.

    All-Star'da Asya ile Avrupa karmaları gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, gösteri maçından önce yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla keyifli anlar yaşama fırsatı bulacak.

    YILDIZLAR BOY GÖSTERECEK
    Halk oylamasıyla seçilen Avrupa ve Asya karmalarında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızları parkeye çıkacak.

    Başantrenörü Josep Maria Berrocal yönetimindeki Asya karmasının ilk 5'i Barış Ermiş, Samuel Mejia (TOFAŞ), Brad Wanamaker, Luigi Datome (), Gasper Vidmar'dan (Banvit) oluşacak.

    Yedeklerde ise (Fenerbahçe Doğuş) Ahmet Buğrahan Tuncer, Jeffrey Curtis Ayres (Eskişehir Basket), Tolga Geçim (Banvit), Metecan Birsen, (), Chris Obekpa (Trabzonspor) yer alacak.

    Avrupa karmasının başantrenörlüğünü ise Başantrenörü David Blatt yapacak. Avrupa karmasının ilk 5'inde Errick McCollum, Derrick Brown (), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka), , D.J. Strawberry () bulunacak.

    Blatt'ın takımının yedeklerinde ise JaJuan Jhonson, Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Göksenin Köksal, (), Erving Walker (Demir İnşaat Büyükçekmece), Ivan Buva () olacak.

    SMAÇ YARIŞMASI MERAKLA BEKLENİYOR
    All-Star organizasyonlarının merakla beklenen etkinliği smaç yarışmasını da basketbolseverler merakla bekliyor.

    Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda Adonis Thomas (Banvit), Richard Solomon (Muratbey Uşak), Howard Sant-Roos (Darüşşafaka), Josh Adams (Beşiktaş Sompo Japan), Erkan Yılmaz (Yeşilgiresun Belediyespor) ve Onuralp Bitim (Anadolu Efes) boy gösterecek.

    3 SAYI YARIŞMASINDA İDDİALI İSİMLER
    ING Bank 3 Sayı Yarışması'nda iddialı isimler yer alacak.

    'dan Scott Wood, Eskişehir Basket'ten William Baron, Fenerbahçe Doğuş'tan Melih Mahmutoğlu, Trabzonspor'dan Brady Heslip, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Ryan Toolson ve Beşiktaş Sompo Japan'dan Sertaç Şanlı 3 sayı çizgisinin gerisinden en fazla isabeti bulmaya çalışacak.

    YETENEK YARIŞMASI YAPILACAK
    Organizasyonda yetenek yarışması da gerçekleşecek.

    Leaseplan Yetenek Yarışması'nda Erkin Şenel (Banvit), Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Moustapha Fall ( Büyükşehir Belediyespor), Egemen Güven (Pınar Karşıyaka) ve Can Uğur Öğüt (Gaziantep Basketbol) çeşitli parkurlarda zamana karşı mücadele ederek en iyi olmaya çalışacak.

    MURAT BOZ'DAN KONSER
    All-Star'da şarkıcı , basketbolseverlere mini bir konser verecek.

    Karşılaşmanın devre arasında parkeye çıkacak Boz, şarkılarıyla taraftarların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.

    Organizasyonda ayrıca, seyircilerin de dahil olacağı çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Basketbolun yıldızları All-Star'da sahne alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN