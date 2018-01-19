Türk derbisinde gülen Fenerbahçe Doğuş
THY Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 yendi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk 2 dakika 16 saniyeyi 10-0'la geçti ve Zeljko Obradovic bu serinin ardından mola aldı. Obradovic'in molasının ardından vites yükselten Fenerbahçe Doğuş, 24-14'lük seriyle skoru eşitledi ve ilk periyot 24-24'lük skorla tamamlandı. 2'nci periyotta rakibine yalnızca 11 sayı imkanı veren deplasman ekibi, rakip potaya 22 sayı göndererek devreye 11 sayı farkla önde girdi: 35-46.
3'üncü periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, Fenerbahçe Doğuş'un 11 sayılık üstünlüğü devam etti ve maçın final bölümüne 68-57'lik Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile girildi. Maçın son çeyreğine Toney Douglas'ın olağanüstü performansı damga vururken, Amerikalı skorerin bu periyotta ürettiği 19 sayı Anadolu Efes için yeterli olmadı ve Fenerbahçe Doğuş parkeden 89-84 galip ayrılarak Türk derbisinde kazanan taraf oldu.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş galibiyet sayısını 13'e yükselterek zirve yarışını sürdürürken, Anadolu Efes 14'üncü mağlubiyetini aldı ve Avrupa Ligi'nde puan durumunun son sırasına demir attı.
Maç özeti az sonra...
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:30
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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