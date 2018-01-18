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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Haftanın takımına 'den 3 oyuncu

    Haftanın takımına Türkiye'den 3 oyuncu

    FIBA Şampiyonlar Ligi 11. hafta maçlarının ardından Banvit, ve Basketbol'dan birer oyuncu haftanın takımına seçildi.

    Banvit'te medi Bayreuth önünde 25 sayı ve 8 ribauntluk performans gösteren Damian Kulig, 'da CEZ Nymburk maçında 18 sayı ve 6 ribauntla mücadele eden Darryl Eugene Strawberry ile 'da Neptunas karşısında 31 sayı ve 7 ribauntla oynayan Victor Rudd, haftanın en iyi 5'inde yer buldu.

    Haftanın takımına seçilen diğer oyuncular ise Oostende'den Jean Salumu ile UCAM Murcia'dan Ovie Soko oldu.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:24
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