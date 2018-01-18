Haftanın takımına Türkiye'den 3 oyuncu

Banvit'te medi Bayreuth önünde 25 sayı ve 8 ribauntluk performans gösteren Damian Kulig, Beşiktaş Sompo Japan'da CEZ Nymburk maçında 18 sayı ve 6 ribauntla mücadele eden Darryl Eugene Strawberry ile Gaziantep Basketbol'da Neptunas karşısında 31 sayı ve 7 ribauntla oynayan Victor Rudd, haftanın en iyi 5'inde yer buldu.



Haftanın takımına seçilen diğer oyuncular ise Oostende'den Jean Salumu ile UCAM Murcia'dan Ovie Soko oldu.