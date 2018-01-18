SALON: Oberfrankenhalle
HAKEMLER: Antonio Conde, Gintaras Vitkauskas, Radomir Vojinovic
MEDI BAYREUTH: Robinson 13, Cox 7, Linhart 10, Doreth, Seiferth 14, Wachalski, Amaize 2, Brooks 9, York 13, Marei 8
BANVİT: Thomas 3, Hazer, Kulig 25, Tolga 1, Erkin, Vidmar 14, Rautins 15, Rıdvan 7, Taylor 10, Cloiaro 13
1'İNCİ PERİYOT: 16-27
İLK YARI: 31-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-64
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 11'inci hafta maçında temsilcimiz Banvit, deplasmanda Almanya ekibi Medi Bayreuth'u 88-76 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı. Almanya temsilcisi Medi Bayreuth ise bu sonuçla 5'inci mağlubiyetini tattı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:09
-
Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
-
Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
-
Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 7
Yorum
Q 7 PERŞEMBENIN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ KARABÜK MAÇI SINYALI VERMIŞTI TEDBIR ALINMADI.BARI LIGE IYI BAŞLAYALM. VOLKANI TAKIMA ALIN SATMAYIN
Banvit, Almanya'da kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.