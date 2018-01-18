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HEPSİ
    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , 'da kazandı

    Banvit, Almanya'da kazandı

    SALON: Oberfrankenhalle
    HAKEMLER: Antonio Conde, Gintaras Vitkauskas, Radomir Vojinovic
    MEDI BAYREUTH: Robinson 13, Cox 7, Linhart 10, Doreth, Seiferth 14, Wachalski, Amaize 2, Brooks 9, York 13, Marei 8
    : Thomas 3, Hazer, Kulig 25, Tolga 1, Erkin, Vidmar 14, Rautins 15, Rıdvan 7, Taylor 10, Cloiaro 13
    1'İNCİ PERİYOT: 16-27
    İLK YARI: 31-43
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-64

    FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 11'inci hafta maçında temsilcimiz Banvit, deplasmanda ekibi Medi Bayreuth'u 88-76 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı. Almanya temsilcisi Medi Bayreuth ise bu sonuçla 5'inci mağlubiyetini tattı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:09
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