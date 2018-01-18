Banvit, Almanya'da kazandı

SALON: Oberfrankenhalle

HAKEMLER: Antonio Conde, Gintaras Vitkauskas, Radomir Vojinovic

MEDI BAYREUTH: Robinson 13, Cox 7, Linhart 10, Doreth, Seiferth 14, Wachalski, Amaize 2, Brooks 9, York 13, Marei 8

BANVİT: Thomas 3, Hazer, Kulig 25, Tolga 1, Erkin, Vidmar 14, Rautins 15, Rıdvan 7, Taylor 10, Cloiaro 13

1'İNCİ PERİYOT: 16-27

İLK YARI: 31-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-64

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 11'inci hafta maçında temsilcimiz Banvit, deplasmanda Almanya ekibi Medi Bayreuth'u 88-76 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı. Almanya temsilcisi Medi Bayreuth ise bu sonuçla 5'inci mağlubiyetini tattı.