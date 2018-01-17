Pınar Karşıyaka son 16'ya çok yakın
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İsrail deplasmanında Hapoel Holon'u 20 sayı geriden gelip 95-93 yenmeyi başaran Pınar Karşıyaka, grup aşamasının bitimine 3 maç kala son 16 biletini büyük oranda aldı.
Yeşil-kırmızılı ekip, bu galibiyetle 11 hafta sonunda 7 galibiyete ulaştı. İlk 4 sırayı elde eden takımların tur atlayacağı 8 takımlı grupta 5. sıradaki Dinamo Sassari'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor.
Kaf-Kaf kalan 3 haftada tek galibiyet alması durumunda adını son 16 takım arasına yazdıracak. İtalyan ekibi Sassari kalan maçlarda 3'te 3 yapamazsa Karşıyaka tüm karşılaşmalarını kaybetse dahi gruptan çıkacak. Grupta 5 ve 6. sırayı elde edecek takımlar yollarına FIBA Europe Cup'ta devam ederken 7 ve 8. takım ise bu sezonluk Avrupa macerasını sonlandıracak.
ZİRVEDEKİ İKİLİ
PINAR Karşıyaka'da bu sezon gösterdikleri performansla takımı sırtlayan Jarrod Jones ve DJ Kennedy, Şampiyonlar Ligi'nde istatistiklerde de zirve yaptı. Jones, maç başına 20.3 sayıyla ligin en skorer oyuncusu olurken, Kennedy 19.9 sayı ortalamasıyla ikinci sıraya yerleşti. Kennedy ribaund sıralamasında maç başına 9.6 ribaundla da verimlilik ortalamasında ilk sırada. Dominic Waters ise asist sıralamasında 6.5 asistle üçüncü sıraya yer alıyor.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:22
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Acil transfer gerekiyor
Toplam 11
Yorum
CEVAP HAKKI İYİ FUTBOL İYİ VE GÜÇLÜ OYUNCULAR İLE OLUR.BURAK,ONAZİ MAS NDYOE OLMADIĞINDA TAKIM KALİTESİ NASIL DÜŞTÜĞÜ İLK YARIDA AÇIKÇA ORTAYA ÇIKTI
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Kupa hüsranı
Toplam 10
Yorum
of TS zaten iyi oynamıyordu GS maçını kazandı o da Tudor yüzündendi şanslıydılar, Rıza hoca ile bir çıkış oldu ama genel anlamda iyi değil.
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Acil transfer gerekiyor
Toplam 11
Yorum
acg Abdurrahmanı da solbek oynatsa o da cengaverlere katılacak.Başkan ve yönetim milyon olayan euroları ile bankaları zengin etmeye devam edecek
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