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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    farklı yenildi

    Anadolu Efes farklı yenildi

    , Euroleague'de 'ya 31 sayı farkla mağlup oldu.

    THY Avrupa Ligi 18'inci hafta maçında deplasmanda Rusya ekibi 'ya 110-79 mağlup oldu.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:19
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