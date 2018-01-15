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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Takımı'nda transfer

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda transfer

    Takımı, Fransa'nın BLMA ekibinde forma giyen İtalyan oyun kurucu Giorgia Sottana'yı transfer etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " Takımımız, BLMA forması giyen İtalyan Giorgia Sottana'yı renklerine bağladı. 1,78 metre boyundaki oyun kurucu, bundan böyle Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek." denildi.

    İtalya'da Reyer Venezia, Cras Taranto, Famila Schio, son olarak da Fransa'da BLMA forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bu sezon 12,8 sayı, 1,7 ribaunt ve 3,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:24
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