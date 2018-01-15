Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda transfer
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın BLMA ekibinde forma giyen İtalyan oyun kurucu Giorgia Sottana'yı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, BLMA forması giyen İtalyan Giorgia Sottana'yı renklerine bağladı. 1,78 metre boyundaki oyun kurucu, bundan böyle Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek." denildi.
İtalya'da Reyer Venezia, Cras Taranto, Famila Schio, son olarak da Fransa'da BLMA forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bu sezon 12,8 sayı, 1,7 ribaunt ve 3,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:24
-
Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''
Toplam 5
Yorum
aslan elmas oynarsa eğer ortasaha çok güçlenir hızlanır ileriye top taşımada sıkıntı olmaz.1 yıl sonra avrupa ve çin klüpleri 20 milyon euro verir
-
Soldado için Meksika iddiası
Toplam 3
Yorum
Vermezler Sakat futbolycuyu severiz biz hayata vermez başkan .Her hafta biri sakat .
-
Bayern'in yıldızından Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
yavaş yavaş ayaklarınız yere basmaya başladı Beşiktaşım sizi elerse buna kimse şaşırtmasın.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.