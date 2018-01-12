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    12 Ocak 2018, Cuma
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    And. Efes Kızılyıldız’ı konuk ediyor

    And. Efes Kızılyıldız’ı konuk ediyor
    THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında beklentilerin uzağında kalan temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'yi ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün saat 20.30 start alacak mücadele, beIN Sports Haber ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:46
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