Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı devirdi
THY Avrupa Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Anadolu Efes kendi sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 104-95 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 22-21 önde geçti. 2'nci periyotta hücumdaki etkili oyununu sürdüren İstanbul ekibi, 50-46'lık üstünlükle soyunma odasına gitti.
3'üncü periyotta iyi oyununu sürdürerek final bölümüne 77-71 önde giren Anadolu Efes, son periyotta da skor üstünlüğünü bırakmadı ve parkeden 104-95 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte temsilcimiz 5'inci galibiyetine uzanırken, Kızılyıldız ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:44
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Conte'nin aracına masa düştü
Toplam 1
Yorum
kara murat kasadır o para kasası
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Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Toplam 2
Yorum
aa neredeyse Fatih terim tuvalete gitti bilmem ne oldu diyeceksiniz...Fatihin uşağı olmuşsunuz
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 5
Yorum
KANARYA DİSİPLİN OLAYAN YERDE BAŞARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL HİÇ KİMSE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
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