Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı devirdi

THY Avrupa Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Anadolu Efes kendi sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 104-95 mağlup etti.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 22-21 önde geçti. 2'nci periyotta hücumdaki etkili oyununu sürdüren İstanbul ekibi, 50-46'lık üstünlükle soyunma odasına gitti.



3'üncü periyotta iyi oyununu sürdürerek final bölümüne 77-71 önde giren Anadolu Efes, son periyotta da skor üstünlüğünü bırakmadı ve parkeden 104-95 galip ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte temsilcimiz 5'inci galibiyetine uzanırken, Kızılyıldız ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.