;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Doğuş'a 3 ödül birden

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Doğuş'a 3 ödül birden

    Doğuş, İspanya'nın önde gelen dergilerinden Gigantes del Basket tarafından 'da düzenlenen ödül törenine katıldı. L' Alqueria del Basket Salonu'nun ev sahipliği yaptığı törende dünya basketbolunun önde gelen isimler yer aldı

    Son EuroLeague şampiyonu Doğuş Takımı Başantrenörü " Efsanesi", genel menajer "En Başarılı Genel Menajer", de "En Spektaküler Basketbolcu" ödülüne layık görüldü.

    VESELY ÖDÜL TÖRENİNE KATILAMADI
    Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban'ın da yer aldığı törende ve 'ye ödülleri takdim edildi. Sakatlığı nedeniyle İspanya'ya gelemeyen 'nin ödülünü ise genel menajer Maurizio Gherardini aldı. Ayrıca geceye katılamayan Vesely'nin bir de teşekkür videosu yayınlandı.

    Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zejlko Obradovic ve genel menajer Maurizio Gherardini ödül için Gigantes del Basket'e teşekkür etti.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Doğuş'a 3 ödül birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN