Kendi kaderlerini kendilerinin belirleyeceğini dile getiren Sırp çalıştırıcı, "Önümüzde 4 maç daha var. Bu karşılaşmaları kazanacak güçteyiz. Halen grupta iyi durumdayız" diye konuştu.



Mücadeleyi kazanmaya çok yaklaştıklarını ifade eden Trifunovic, "Maça çok iyi başladık, ilk yarıda güzel bir enerjimiz vardı. Müsabakanın ikinci devresinde ise ritmimizi kaybettik. Sezon başından bu yana aynı sorunla karşı karşıyayız. Sayı üretememekten çok savunmada hatalar yaptık. Bir şekilde maçın içinde kaldık ancak son şutu sayıya çeviremedik. Üzgünüz, rakibimizi kutluyorum" dedi.



WATERS İLE TARAFTAR ARASINDA TARTIŞTI

PINAR Karşıyaka-Ewe Baskets karşılaşmasında son topu kullanmayıp pası Berk'e veren ABDli oyuncu Dominic Waters'a taraftar tepki gösterdi. Maç bitiminde bir grup taraftar, Waters'e topu kendisinin kullanması gerektiğini ifade edip sitem edince ortam gerildi. Waters'ın seyircilerle tartışmaya girmesinin ardından oyuncular ve başantrenör Trifunovic kavga çıktığını zannederek soyunma odasından parkeye koştu ve tecrübeli basketbolcuyu içeri götürdü. Sözlü tartışma büyümeden önlendi.