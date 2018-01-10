Demir İnşaat deplasmanda mağlup
Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur J Grubu ikinci maçında Macaristan'ın Alba Fehervar ekibine 74-72 yenildi.
Szekesfehervar kentindeki Alba Regia Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 21-14 üstün geçen Demir İnşaat Büyükçekmece, soyunma odasına da 46-33 önde gitti. Demir İnşaat Büyükçekmece, müsabakanın üçüncü çeyreğini de 58-52 önde tamamlarken, Alba Fehervar son periyottaki mücadelesiyle salondan 74-72 galip ayrıldı.
Türk temsilcisi grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Macar ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:34
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Demir İnşaat deplasmanda mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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