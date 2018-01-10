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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Demir İnşaat deplasmanda mağlup

    Demir İnşaat deplasmanda mağlup

    Basketbol Takımı, FIBA Erkekler 2. tur J Grubu ikinci maçında Macaristan'ın Alba Fehervar ekibine 74-72 yenildi.

    Szekesfehervar kentindeki Alba Regia Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 21-14 üstün geçen , soyunma odasına da 46-33 önde gitti. Demir İnşaat Büyükçekmece, müsabakanın üçüncü çeyreğini de 58-52 önde tamamlarken, Alba Fehervar son periyottaki mücadelesiyle salondan 74-72 galip ayrıldı.

    Türk temsilcisi grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Macar ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:34
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