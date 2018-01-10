Beşiktaş Avrupa'da yenildi
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta maçında Polonya'nın Stelmet takımına 99-96 yenildi.
Zielona Gora kentinde oynanan mücadelenin ilk periyodunu 22-20 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devreyi de 49-44 üstün geçti. Üçüncü periyodu 70-69'luk skorla önde geçen Stelmet, karşılaşmayı 99-96 kazandı.
Stelmet ile daha önce oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, rakibine ilk kez yenildi. Grupta 7 galibiyeti bulunan Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:36
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Beşiktaş Avrupa'da yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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