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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Avrupa'da yenildi

    Beşiktaş Avrupa'da yenildi

    Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta maçında Polonya'nın takımına 99-96 yenildi.

    kentinde oynanan mücadelenin ilk periyodunu 22-20 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devreyi de 49-44 üstün geçti. Üçüncü periyodu 70-69'luk skorla önde geçen , karşılaşmayı 99-96 kazandı.

    Stelmet ile daha önce oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, rakibine ilk kez yenildi. Grupta 7 galibiyeti bulunan Sompo Japan, üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:36
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