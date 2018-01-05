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    05 Ocak 2018, Cuma
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    ve Hatay BB kapısında

    Mersin ve Hatay BB çeyrek final kapısında
    KADINLAR Eurocup'taki temsilcilerimiz; BB e Hatay BB ilk maçlarını kazanarak çeyrek finale göz kırptılar. Mersin BB, evinde ağırladığı TTT Riga'yı 88-70 mağlup ederek, 11 Ocak'taki rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Bir diğer temsilcimiz Hatay BB ise, Rusya'daki maçta Enisey'i 70-65 yenerek evine tur müjdesiyle döndü. Hatay BB'de, Courtney Paris, 20 sayı, 17 ribaunt ve 4 asistle galibiyette rol oynadı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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