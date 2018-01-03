 Efes hayata döndü – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Efes hayata döndü

    Efes hayata döndü
    EUROLEAUGE'DE Bamberg, ligde de Darüşşafaka galibiyetleriyle çıkışa geçen 'te yüzler gülüyor. Başantrenör Ergin Ataman, daha iyi olacaklarını belirtip, "Tüm kulvarda iddiamızı koruyacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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