Basketbol'da günün programı
Tahincioğlu Basketbol Ligi
13.00 Darüşşafaka-Trabzonspor
15.15 Gaziantep-İstanbul BBSK
? 17.00 Galatasaray-Sakarya
20.15 Eskişehir-Tofaş
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
13.00 Ad ana ASKİ -Galatasaray
13.00 Bornova-Botaş
14.00 Orman Gençlik-Canik
16.00 İstanbul Üni.-Hatay BŞB
17.00 Beşiktaş-Yakın Doğu
13.00 Darüşşafaka-Trabzonspor
15.15 Gaziantep-İstanbul BBSK
? 17.00 Galatasaray-Sakarya
20.15 Eskişehir-Tofaş
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
13.00 Ad ana ASKİ -Galatasaray
13.00 Bornova-Botaş
14.00 Orman Gençlik-Canik
16.00 İstanbul Üni.-Hatay BŞB
17.00 Beşiktaş-Yakın Doğu
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Basketbol'da günün programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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