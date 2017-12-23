 Basketbol'da günün programı – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Basketbol'da günün programı

    Basketbol'da günün programı
    Tahincioğlu Basketbol Ligi

    13.00 Darüşşafaka-Trabzonspor
    15.15 Gaziantep-İstanbul BBSK
    ? 17.00 Galatasaray-Sakarya
    20.15 Eskişehir-Tofaş

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
    13.00 Ad ana ASKİ -Galatasaray
    13.00 Bornova-Botaş
    14.00 Orman Gençlik-Canik
    16.00 İstanbul Üni.-Hatay BŞB
    17.00 Beşiktaş-Yakın Doğu
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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