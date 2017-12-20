FIBA Şampiyonlar Ligi: BC Juventus: 76 - Pınar Karşıyaka: 82

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka deplasmanda Litvanya ekibi BC Juventus'u 82-76 mağlup etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Litvanya takımı BC Juventus ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 22-18 önde tamamlarken, ikinci periyotta toparlanan ve rakibine karşı üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 42-40 önde girdi. 3. periyotta farkı açan İzmir ekibi, bu bölümü 6 sayı farkla 61-55 üstün bitirdi. 4. periyotta da rakibine öne geçme şansı tanımayan Pınar Karşıyaka salondan 82-76 galip ayrılmasını bildi. İzmir ekibinin galibiyetinde 27 sayı ile DJ Kennedy büyük rol oynadı.

