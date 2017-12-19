 İBB Spor, Fransa deplasmanında – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İBB Spor, Fransa deplasmanında

    İBB Spor, Fransa deplasmanında

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Fransız ekibi ESSM Le Portel ile karşılaşacak.

    Le Portel kentindeki Le Chaudron Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Turuncu-lacivertliler, ilk turda E Grubu'nu averajla ikinci sırada tamamlayarak ikinci tura yükselmişti.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İBB Spor, Fransa deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN