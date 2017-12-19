İBB Spor, Fransa deplasmanında
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Fransız ekibi ESSM Le Portel ile karşılaşacak.
Le Portel kentindeki Le Chaudron Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Turuncu-lacivertliler, ilk turda E Grubu'nu averajla ikinci sırada tamamlayarak ikinci tura yükselmişti.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:33
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
İBB Spor, Fransa deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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