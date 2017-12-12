Pınar Karşıyaka arayış içerisinde
Basketbolda transfer yasağını geçen hafta Yaşar Holding'in mali desteğiyle kaldıran Pınar Karşıyaka, kadrosunu takviye edebilmek için arayışta.
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde düşme hattına demir atan kadrosunda 4 yabancı kalan ve bir an önce yabancı guard ve pivot transferini sonlandırmaya çalışan Yeşil-kırmızılı ekip, eski pivotu Colton Iverson, 1'inci Lig'de Bahçeşehir Koleji'nden ayrılan uzun forvet Davon Jefferson, geçen sezon Muratbey Uşak'ta forma giyen kısa forvet Shaq Mckissic ve Darüşşafaka'da kadro dışı olan pivot Oğuz Savaş'ı gündemine aldı. Geçen sezon ülkemizde Gaziantep'te oynayan ve Bahçeşehir formasıyla 5 maça çıkıp ayrılan 31 yaşında, 2.04 boyundaki Jefferson'un anlaşmaya en yakın aday olduğu öğrenildi.
Karşıyaka'da 2015-16'da Euroleague sezonunda forma giydikten sonra Maccabi Tel Aviv'e satılan Iverson, sakatlığı nedeniyle 5 aydır kulüpsüz kaldı. Iverson'un aylık 85 bin dolar maliyetinin olduğu, bu nedenle transferin zora girdiği öğrenildi. Karşıyaka, sezon başında transfer olduğu Gran Canaria'dan ayrılan 27 yaşında, 1.96 boyundaki Mckissic'e ise 150 bin dolar önerdi. Türkiye'den başka talipleri olan oyuncu teklifi düşünme aşamasında. Mckissic'in transferinin de zor olduğu belirtildi. Kariyerinde 9 sezon Fenerbahçe, 2 sezon Darüşşafaka forması giyen 30 yaşında, 2.13 boyundaki milli pivot Oğuz'un da yüksek maliyeti transferi zora sokuyor.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:47
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 4
Yorum
Aslan BU TIP TRANSFERLER GÜZELDE BIZ DEGERLENDIREMIYORUZ APPIAH ÖRNEGI BIZDE PISTI JUVENTUS VE FENERBAHCE YEDI NEREDEYDI IMPARATOR ?
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Kupada sahne gençlerin
Toplam 5
Yorum
faruk recep atalay bu maçta süre almazsa hangi maçt süre alacak. oynatın gençleri ya.
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Yönetimden Muslera hamlesi
Toplam 4
Yorum
gs bu çok önemli hem yabancı kaliteli hoca lazım.hemde gelecekte gs nin kalesini uzun yıllar koruyacak ve muslera dan tecrube edinecek.genç türk kaleci lazım
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