 Banvit'in konuğu Umana Reyer – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    'in konuğu Umana Reyer

    <a href="/index/banvit?id=1c463970-93f8-4892-925a-80bba6d3fb99" class="" rel="tag">Banvit</a>'in konuğu Umana Reyer

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden , C Grubu'ndaki 8. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Umana Reyer'i konuk edecek.

    Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, basketbol severler ücretsiz takip edebilecek. Bu önemli maç öncesinde 'te oyuncu Tolga Geçim'in tedavisi devam ederken, kadroda başka eksik oyuncu bulunmuyor.

    Avrupa'da sezonu zorlu İtalya deplasmanında açan ve üç uzatma sonunda Umana Reyer'e 108-101 mağlup olan , bu zorlu karşılaşmada taraftarının desteğiyle rakibinden rövanşı almak istiyor.

    Grupta 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi alan Banvit, 11 puanla 3. sırada yer alıyor. Oynadığı 7 maçta, 5 galibiyet ve 2 yenilgi alan Umana Reyer ise 12 puan ve averaj farkıyla 1. sırada bulunuyor.

    Banvit, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 122 karşılaşmada 69 galibiyet, 1 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:26
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