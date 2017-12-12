Banvit'in konuğu Umana Reyer
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, C Grubu'ndaki 8. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Umana Reyer'i konuk edecek.
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, basketbol severler ücretsiz takip edebilecek. Bu önemli maç öncesinde Banvit'te oyuncu Tolga Geçim'in tedavisi devam ederken, kadroda başka eksik oyuncu bulunmuyor.
Avrupa'da sezonu zorlu İtalya deplasmanında açan ve üç uzatma sonunda Umana Reyer'e 108-101 mağlup olan Banvit, bu zorlu karşılaşmada taraftarının desteğiyle rakibinden rövanşı almak istiyor.
Grupta 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi alan Banvit, 11 puanla 3. sırada yer alıyor. Oynadığı 7 maçta, 5 galibiyet ve 2 yenilgi alan Umana Reyer ise 12 puan ve averaj farkıyla 1. sırada bulunuyor.
Banvit, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 122 karşılaşmada 69 galibiyet, 1 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:26
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Onlar üzülmüştür!
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu saatten sonra kim çıkarsa çıksın; bizim için farketmez.
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Ahmet Bulut: Arda transferi için görüşmeler başladı
Toplam 2
Yorum
GS Arda Türkiye'ye gelecekse paradan feragat etmeli. Barca da aldığını istememeli çünkü şuan vasat durumda parayı düşünmemeli,
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RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi
Toplam 5
Yorum
karakartal Beşiktaş kendisine çok ağır gelince Leipzig gitti abisini çağırdı.
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