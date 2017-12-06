 Yunan ekibine Türk başkan – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Yunan ekibine Türk başkan

    Yunan ekibine Türk başkan

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın köklü basketbol kulüplerinden 'te başkan yardımcılığına Türk vatandaşı Tanyel Yılmaz getirildi.

    Yunan ekibinde, iş geliştirme ve sponsorluk alanlarını da kapsayan iletişimden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlenen Tanyel Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla projeler hayata geçireceklerini söyledi.

    'in Türkiye ve Orta Doğu temsilciliğini de üstlenen Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki çalışmalarının yanı sıra böyle bir sorumluluğun kendisi için çok değerli olduğunu dile getirdi.

    Yaptıkları tüm görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Yılmaz, "İki ülkenin insanları birbirine o kadar benziyor ki Yunanistan'da kendimi hiç yabancı hissetmedim. Umarım iş birliğimiz hem sportif başarıyı getirecek hem de ülkelerimize karşılıklı yararlı platformlar yaratacak." ifadelerini kullandı.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:07
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