Yunan ekibine Türk başkan
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın köklü basketbol kulüplerinden Aris'te başkan yardımcılığına Türk vatandaşı Tanyel Yılmaz getirildi.
Yunan ekibinde, iş geliştirme ve sponsorluk alanlarını da kapsayan iletişimden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlenen Tanyel Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla projeler hayata geçireceklerini söyledi.
Aris'in Türkiye ve Orta Doğu temsilciliğini de üstlenen Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki çalışmalarının yanı sıra böyle bir sorumluluğun kendisi için çok değerli olduğunu dile getirdi.
Yaptıkları tüm görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Yılmaz, "İki ülkenin insanları birbirine o kadar benziyor ki Yunanistan'da kendimi hiç yabancı hissetmedim. Umarım iş birliğimiz hem sportif başarıyı getirecek hem de ülkelerimize karşılıklı yararlı platformlar yaratacak." ifadelerini kullandı.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:07
-
Tudor kadroyu değiştiriyor
Toplam 9
Yorum
tunay selçuk futbolu bırakmalı . bu israr neden ?
-
Mutsuz olanlar kim?
Toplam 10
Yorum
RODELLAGA'YI HARCAMAYIN !... Ya arkadaş akıl var mantık var. N'dome için Rodellaga'yı harcıyorlar. Raslantı futbolcu olmuş, koşamayan, düzgün şut çekemeyen N'Dome için.
-
Le Guen: Fenerbahçe beni endişelendiriyor
Toplam 1
Yorum
CELAL SON YILLARDA TR GELMIS EN AKLI BASINDA TD UMARIM UZUN YILLAR DOKUNULMADAN HIZMET EDER ULKEMIZE
Yunan ekibine Türk başkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.