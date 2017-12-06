Pınar Karşıyaka'ya yasak müjdesi

Bir süredir yasakla ilgili çalışma yürüten Pınar Karşıyaka, Yaşar Holding kanalıyla eski basketbolculardan Juan Palacios, Justin Carter, Josh Carter, Lazeric Jones'un kalan alacakları için 1 milyon 680 bin TL ödenerek dosyalar kapatıldı.



Karşıyaka, sezon başında da transfer yasağını 3 takside bağlamış ancak ilk taksiti yatırıp kalan 2 taksiti ödemeyince FIBA'dan yeniden transfer yasağı cezası almıştı. Lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue'un ayrılmasıyla ligde kadrosunda 4 yabancı bulunan tek takım olan Kaf-Kaf, kısa süre içinde en az 2 yabancı takviyesi yapmayı, alternatif yerli oyuncu da kadrosuna katmayı planlıyor.