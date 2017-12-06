Pınar Karşıyaka'ya yasak müjdesi
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 9 maçta 2 galibiyetle düşme hattına demir atan Pınar Karşıyaka, isim sponsoru Yaşar Holding'in desteğiyle transfer yasağını kaldırdı.
Bir süredir yasakla ilgili çalışma yürüten Pınar Karşıyaka, Yaşar Holding kanalıyla eski basketbolculardan Juan Palacios, Justin Carter, Josh Carter, Lazeric Jones'un kalan alacakları için 1 milyon 680 bin TL ödenerek dosyalar kapatıldı.
Karşıyaka, sezon başında da transfer yasağını 3 takside bağlamış ancak ilk taksiti yatırıp kalan 2 taksiti ödemeyince FIBA'dan yeniden transfer yasağı cezası almıştı. Lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue'un ayrılmasıyla ligde kadrosunda 4 yabancı bulunan tek takım olan Kaf-Kaf, kısa süre içinde en az 2 yabancı takviyesi yapmayı, alternatif yerli oyuncu da kadrosuna katmayı planlıyor.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:15
-
Ndiaye: "Şampiyon olacağız"
Toplam 1
Yorum
drogba Bjk maçınıda alıyordunuz,size güvenmemizi istediniz ama tam tersini yapmamız gerekiyormuş demekki.. kalan maçları kayıpsız geçin bari
-
Yıldırım Demirören'in beraat kararı bozuldu
Toplam 14
Yorum
Faith Terim Hele sen Terim'in tazminatını öde. Ne de olsa kader ortağın...
-
Real Madrid Cenk’in peşinde!
Toplam 18
Yorum
bjk smokie :) morataya o kadar veren Cenke her türlü o parayı vericek ;) rahat olun.. ;)
Pınar Karşıyaka'ya yasak müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.