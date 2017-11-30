Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu devirdi
THY Avrupa Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Olimpia Milan'ı 73-68 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 23-16 ile geçti. 2'nci periyotta hücumda düşen İstanbul ekibi, savunmada fazla fire vermeyince, ilk yarıyı 33-30 önde kapattı.
3'üncü periyotta İtalyan temsilcisi Milan farkı indirmeye devam etse de, Anadolu Efes final periyoduna da önde girmeyi bildi: 52-50. Son periyot büyük çekişmeye sahne olurken, temsilcimiz Anadolu Efes sahadan 73-68 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, Avrupa Ligi'ndeki 3'üncü galibiyetine uzanırken; Olimpia Milan 7'nci mağlubiyetini aldı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:21
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Zafer planı hazır
Toplam 9
Yorum
Ultra Aslan Tarihleri logodan ibaret olanlar kendisini dev aynasında görmekten kafalarını kaldıramıyorlar Tudor hücum-press yapsın 20 dakika yeter...
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
fenerkolik fenerbahçe herzamanki gibi haksızlıkla aldı gönül rızası olmadan aldı şimdi bunlar cok normal aziz helal haram bilmiyorki.
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Ahmet Dursun: Beşiktaş'ın bu statta...
Toplam 2
Yorum
gsli alakasi yok sanki bjk sampion olamaz yenemesse 3 puanli systemde hersey olabilir trabzonun bile sansi var
Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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