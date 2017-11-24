Fenerbahçe Doğuş Khimki'yi devirdi
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Khimki'yi ağırlıyor...
THY Avrupa Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında Fenerabahçe Doğuş, Khimki Moskova'yı 71-67 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 6'ncı galibiyetini elde ederken, Khimki ise 4'üncü mağlubiyetini aldı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş oldu ilk periyodu 24-15 önde kapattı. İkinci periyotta da iyi oyununu devam eden Fenerbahçe, ilk yarıyı 12 sayı farkla 38-26 önde kapattı.
3'üncü periyotta kıran kırana bir mücadele olurken, final periyoduna Fenerbahçe'nin 58 - 48'lik üstünlüğüyle gidildi.
Son çeyreğe hızlı başlayan taraf konuk Khimki oldu. Final periyodun Khimki farkı 1 sayıya kadar indirse de temsilcimiz son dakikada bulduğu isabetlerle maçtan 71 - 67 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Doğuş'ta, James Nunnally 20, Wanamaker 16, Datome 14, Vesely 12 sayı ile çift hanelerde sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadılar. Maçın en skorer ismi ise Khimki takımından 21 sayıyla Shev oldu.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:29
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Bilic teklifi reddetti!
Toplam 1
Yorum
berlin Böyle bir teklif gelecekte hayır diyecek. Dünyanın en liginden hemde kovulmuşken.
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Yıldız oyuncuya 'tecavüz'den 9 yıl hapis!
Toplam 3
Yorum
berlin Halı saha oyuncusunu Furtbolcu yaptılar. İsmini bir değişik yapıp menejarler kakalıyor işte. Sakın manu ve milanda oynadı demeyin. Dökük.
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Yapma bunu Konya
Toplam 10
Yorum
berlin Artık ne zaman güleceğiz ya. Şansımızdamı hiç yok artık. Sakin olamıyoruz hiç yaa. Her branşda öyle her yerde böyle. Hep aceleci kızgın agre
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