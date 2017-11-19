 FIBA, sakatlanan oyuncuların maaşlarını ödeyecek! – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    , sakatlanan oyuncuların maaşlarını ödeyecek!

    FIBA, sakatlanan oyuncuların maaşlarını ödeyecek!

    Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (), milli takımdan kulüplerine sakat dönen oyuncuların maaşlarını sakatlık süresi boyunca ödemeye karar verdi.

    'dan yapılan açıklamada, bir sigorta firmasıyla milli takım oyuncuları ve kulüplerini korumak için spor alanındaki en büyük ve kapsamlı geri ödeme planlarından birine imza atıldığı bildirildi.

    Açıklamada, milli takımdan kulüplerine sakat dönen oyuncuların, sakatlık süresince ameliyat masrafları ile maaşlarının FIBA tarafından ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Tekerlekli sandalye basketbolu için de geçerli olduğu aktarılan anlaşmanın, A takımlar ile 17, 18, 19 ve 20 yaş altı milli takımlardaki erkek ve kadın basketbolcuları kapsadığı ifade edildi.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:33
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