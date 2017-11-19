FIBA, sakatlanan oyuncuların maaşlarını ödeyecek!
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), milli takımdan kulüplerine sakat dönen oyuncuların maaşlarını sakatlık süresi boyunca ödemeye karar verdi.
FIBA'dan yapılan açıklamada, bir sigorta firmasıyla milli takım oyuncuları ve kulüplerini korumak için spor alanındaki en büyük ve kapsamlı geri ödeme planlarından birine imza atıldığı bildirildi.
Açıklamada, milli takımdan kulüplerine sakat dönen oyuncuların, sakatlık süresince ameliyat masrafları ile maaşlarının FIBA tarafından ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Tekerlekli sandalye basketbolu için de geçerli olduğu aktarılan anlaşmanın, A takımlar ile 17, 18, 19 ve 20 yaş altı milli takımlardaki erkek ve kadın basketbolcuları kapsadığı ifade edildi.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:33
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers Yapmayın böyle , KOSKOCA galatasaray eğlence konusu oluyor . Baykuşların gece hayatına aslan meze oldu !
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 20
Yorum
öğretici dursunun getireceği hoca ancak bu kadar olur ! dursun istifa et artık yeter !
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers GS'liler Terimi niye istyer aslında TEHDİT , KORKUTMA , RACON KESME ... GİBİ, KISACASI TERİMİN KAPALI KAPILAR ARKASI İYİ OLDUĞU İÇİN İSTER .
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