 Anadolu Efes'in serisi sona erdi! – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Anadolu Efes'in serisi sona erdi!

    Anadolu Efes'in serisi sona erdi!

    THY Euroleague'de Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos'a 82-81 mağlup oldu. THY Euroleague'deki 8. karşılaşmasında 6. yenilgisini alan lacivert-beyazlı ekip, 2 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybetti.

    AYRINTILAR BİRAZDAN...

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anadolu Efes'in serisi sona erdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.