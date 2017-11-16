Anadolu Efes'in serisi sona erdi!
THY Euroleague'de Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos'a 82-81 mağlup oldu. THY Euroleague'deki 8. karşılaşmasında 6. yenilgisini alan lacivert-beyazlı ekip, 2 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybetti.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:25
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Savaşan Hollandalı
Toplam 13
Yorum
mehmet hollandalı istyemiyoruz hollandasız olsun. sadecehojdonk ve kuyt gelecekse gelsin. biri frikik atar diğeri hala takımın hepsinden çok koşar
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4 koldan takip
Toplam 6
Yorum
bjk smokie :) valla trabzonspor'a yakıştıramıyom bunlar neya ? yusuf'u aldülkadiri direk monte et bunların yanına yerli genç transfer yada sağlam yabancı.
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4 koldan takip
Toplam 6
Yorum
TS60 Aralarında sadece Albert Rusnak kaliteli . Diğerleri işe yaramaz.
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