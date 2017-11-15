Telekom'a Kartal pençesi
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6'ncı hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Alman ekibi Telekom Baskets Bonn'u 74-73 mağlup etti.
Telekom Dome'da oynan müsabakaya etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 30-23 önde geçti. 2'nci periyotta Telekom Baskets Bonn 18-14'lük bir skor yakaladı ve devreye 44-41'lik Beşiktaş üstünlüğü ile girildi.
?3'üncü periyotta hücumda verimsiz bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, rakip potaya yalnızca 8 sayı gönderirken, potasında 22 sayı gördü ve 3'üncü periyot, Telekom Baskets Bonn'un 63-52'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Son periyotta tekrardan vites artıran Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 74-73 galip ayrılarak grupta üst üste 5'inci galibiyetini aldı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:21
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
Telekom'a Kartal pençesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.