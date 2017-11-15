Telekom'a Kartal pençesi

Telekom Dome'da oynan müsabakaya etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 30-23 önde geçti. 2'nci periyotta Telekom Baskets Bonn 18-14'lük bir skor yakaladı ve devreye 44-41'lik Beşiktaş üstünlüğü ile girildi.



?3'üncü periyotta hücumda verimsiz bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, rakip potaya yalnızca 8 sayı gönderirken, potasında 22 sayı gördü ve 3'üncü periyot, Telekom Baskets Bonn'un 63-52'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Son periyotta tekrardan vites artıran Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 74-73 galip ayrılarak grupta üst üste 5'inci galibiyetini aldı.