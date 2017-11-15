Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı!
Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde düşme potasında bulunan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda rakip tanımıyor.
Yeşil-kırmızılılar 6'ncı hafta maçında, Rusya'dan Enisey Krasno'yu 97-81 mağlup ederek 5'inci galibiyetini elde etti. Müsabakaya Alp'in 3 sayılık basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka önünde Zakharov'un etkili oyunuyla 13-0'lık seri yakalayan Enisey, 4'üncü dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 13-3. İlk çeyrekte üstünlüğünü koruyan Ruslar periyodu 30-20 önde tamamladı. İkinci periyoda iyi başlayan temsilcimiz devreyi 46-39 galip bitirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta konuk ekip 5'inci dakika içinde Braimoh'un sayılarıyla farkı 5 sayıya kadar indirse de, 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip finale 70-56 avantajla girdi. Son periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen Kaf-Kaf salondan 97-81 galip ayrıldı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:22
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
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