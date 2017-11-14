Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:04
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Lucescu: Dava açacağım
Toplam 9
Yorum
dost Lucescu yu ve getiren yoneticilere kim dava acacak?
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar
Toplam 2
Yorum
kartal1903 rıza çalımbay beşiktasın düşmanıdır hazmedemedıgı bazı seyler var ve beşitas dusmanlıgı olusmus kendısınde besıktasın kapısından gıremeyecek
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O golleri yemezdik
Toplam 1
Yorum
murat Aykut un yiğithan güvenliden haberi yok sanki taş gibi stoper neden şans vermiyor
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