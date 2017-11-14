 Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

    Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer alan , 18 Kasım Cumartesi günü Hayri Gür Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 15.15'te başlayacak olan müsabakaya hazırlanan bordo-mavili takım, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketlerinin ardından şut çalışması yapan Trabzonspor, antrenmanı taktik çalışmasıyla sürdürdü. Antrenmanın son bölümünde kondisyon yüklemesi gerçekleştiren bordo-mavili takım, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.