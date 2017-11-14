Anadolu Efes, Maccabi'yi ezdi geçti!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımını 20 sayı farkla 92-72 yendi.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 2. galibiyetini elde ederken, İsrail temsilcisi 3. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede, Anadolu Efes'in Adams ile bulduğu sayılara Maccabi FOX, Jackson ve Bolden ile cevap verdi ve 5. dakika ev sahibi ekibin 7-6 üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde iki takımda birbirine skorda üstünlük sağlayamadı ve ilk çeyrek 19-19 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyreğe McCollum, Dunston, Muric ve Simon'un sayılarıyla 9-0'lık seri yaparak giren lacivert-beyazlılar, 13. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 19-28. Thomas'ın basketleriyle farkı azaltmaya çalışan İsrail temsilcisi karşısında McCollum ve Stimac ile skor üreten lacivert-beyazlılar, 15. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 24-34. Yaptığı etkili savunmayla rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 47-35 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Jackson önderliğinde sayılar bularak başlayan ev sahibi takım, 23. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 46-55. Boyalı alanda Stimac-Motum ikilisiyle farkın kapanmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes, son çeyreğe 67-61 önde girdi.

Mücadelenin son periyoduna Ledo ve McCollum'un sayılarıyla giren lacivert-beyazlılar, 33. dakikada farkı yeniden çift hanelere yükseltti: 61-71. Maccabi FOX'un Roll ile farkı azaltma çabalarına Anadolu Efes, McCollum ile cevap verdi ve son 5 dakikaya lacivert beyazlıların 76-68 üstünlüğüyle girildi. Pota altında Dunston-Stimac ikilisiyle oyun üstünlüğünü yakalayan Anadolu Efes, Ledo'nun 39. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı 16 sayıya taşıdı: 70-86. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, sahadan 20 sayı farkla 92-72 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Anadolu Efes adına 31 sayı kaydeden McCollum oldu.





Salon: Menora Mivtachim Arena

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Anne Panther (Almanya)

Maccabi FOX: Jackson 20, Dibartolomeo, Roll 7, Bolden 12, Parakhouski, Thomas 10, Kane 5, Tyus 10, Cohen, Cole 6, Zoosman, Segev 2

Anadolu Efes: Adams 7, Ledo 10, Simon 11, Dunston 10, Stimac 15, McCollum 31, Birkan Batuk, Motum 6, Muric 2

1. Periyot: 19-19

Devre: 35-47

3. Periyot: 61-67