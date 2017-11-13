Zafer Daçka'nın

Darüşşafaka, büyük bölümünü önde götürdüğü maçı kazanıp 3. galibiyetini aldı; F.Bahçe ise 2. kez parkeden yenik ayrıldı. Wilbekin 30 sayıyla yıldızlaştı

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka evinde Fenerbahçe Doğuş'u 84-78'lik skorla mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertli takım, Wanamaker ve Thompson'ın sayılarıyla ilk çeyreği önde tamamladı. İkinci periyoda etkili başlayan taraf ise ev sahibi ekip Darüşşafaka oldu. Oyuna iyice ağırlığını koyan ev sahibi ekip, devreyi 12 sayı farkla önde bitirdi: 45-33. 3. çeyrekte de Scottie Wilbekin'in kritik sayılarıyla farkın kapanmasına engel olan Daçka, 4. periyotta da skoru koruyup kazanmayı bildi. Darüşşafaka'da Scottie Wilbekin 30 sayı kaydedip en skorer isim oldu. Bu sonuçla Darüşşafaka ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe ise Anadolu Efes'in ardından 2. kez yenildi.