Eskişehir Basket kaldığı yerden

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Eskişehir Basket'in Ayres ile bulduğu sayılara, ev sahibi takım Berk Uğurlu ile cevap verdi. İki takımın da birbirine üstünlük sağlayamadığı çeyreği Pınar Karşıyaka,18-17 önde tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci çeyreğine etkili başlayan konuk ekip, 13. dakikayı 24-17 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren misafir takım, Buğrahan Tuncer'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle son 5 dakikaya 31-25 üstün girdi. Kalan bölümde Duncan önderliğinde skor üreten Eskişehir Basket, soyunma odasına 42-36 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Jones'un basketleriyle giren ev sahibi ekibe, Eskişehir Basket Rowland'ın sayılarıyla cevap verdi. Çeyreğin son 5 dakikasına Kravtsov'un isabetleriyle 50-38 önde giren Eskişehir temsilcisi, periyodu 60-51 üstün noktaladı.

Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan Pınar Karşıyaka, üst üste bulduğu basketlerle son 5 dakikaya girilirken farkı 3 sayıya kadar indirdi: 59-62. Jones önderliğinde üstün oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, son bölüme girilirken farkı 1 sayıya (70-71) kadar indirse de, Eskişehir Basket Rowland'ın sayılarıyla salondan 74-70 galip ayrıldı.