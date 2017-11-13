Eskişehir Basket kaldığı yerden
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Eskişehir Basket, konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 74-70'lik skorla geçmeyi başardı.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Eskişehir Basket'in Ayres ile bulduğu sayılara, ev sahibi takım Berk Uğurlu ile cevap verdi. İki takımın da birbirine üstünlük sağlayamadığı çeyreği Pınar Karşıyaka,18-17 önde tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci çeyreğine etkili başlayan konuk ekip, 13. dakikayı 24-17 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren misafir takım, Buğrahan Tuncer'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle son 5 dakikaya 31-25 üstün girdi. Kalan bölümde Duncan önderliğinde skor üreten Eskişehir Basket, soyunma odasına 42-36 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısına Jones'un basketleriyle giren ev sahibi ekibe, Eskişehir Basket Rowland'ın sayılarıyla cevap verdi. Çeyreğin son 5 dakikasına Kravtsov'un isabetleriyle 50-38 önde giren Eskişehir temsilcisi, periyodu 60-51 üstün noktaladı.
Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan Pınar Karşıyaka, üst üste bulduğu basketlerle son 5 dakikaya girilirken farkı 3 sayıya kadar indirdi: 59-62. Jones önderliğinde üstün oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, son bölüme girilirken farkı 1 sayıya (70-71) kadar indirse de, Eskişehir Basket Rowland'ın sayılarıyla salondan 74-70 galip ayrıldı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:15
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Gözler Barça'da
Toplam 3
Yorum
ismini vermek istemeyen okuyucu gelmeeeeee lütfeeeen gelmeeeee
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Fener’den Mota harekatı
Toplam 4
Yorum
shiqptar seçim için yine yanlış transferler yolda kasayı iyice boşaltıp kulubü borçlandırıyor yönetim..
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Gözler Barça'da
Toplam 3
Yorum
DROGBA Bedava oynar ve bedava gelirse buyursun,Barcada zaten voleyi vurmuştur.Yeter ona,burda sporunu yapsın GS ye faydalı olsun.Ortalık karıştırma
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