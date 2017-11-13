 Eskişehir Basket kaldığı yerden – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    kaldığı yerden

    Eskişehir Basket kaldığı yerden

    Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde , konuk olduğu 'yı 74-70'lik skorla geçmeyi başardı.

    Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada 'in Ayres ile bulduğu sayılara, ev sahibi takım Berk Uğurlu ile cevap verdi. İki takımın da birbirine üstünlük sağlayamadığı çeyreği ,18-17 önde tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci çeyreğine etkili başlayan konuk ekip, 13. dakikayı 24-17 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren misafir takım, Buğrahan Tuncer'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle son 5 dakikaya 31-25 üstün girdi. Kalan bölümde Duncan önderliğinde skor üreten Eskişehir Basket, soyunma odasına 42-36 üstün gitti.

    Maçın ikinci yarısına Jones'un basketleriyle giren ev sahibi ekibe, Eskişehir Basket Rowland'ın sayılarıyla cevap verdi. Çeyreğin son 5 dakikasına Kravtsov'un isabetleriyle 50-38 önde giren Eskişehir temsilcisi, periyodu 60-51 üstün noktaladı.

    Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan Pınar Karşıyaka, üst üste bulduğu basketlerle son 5 dakikaya girilirken farkı 3 sayıya kadar indirdi: 59-62. Jones önderliğinde üstün oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, son bölüme girilirken farkı 1 sayıya (70-71) kadar indirse de, Eskişehir Basket Rowland'ın sayılarıyla salondan 74-70 galip ayrıldı.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:15
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