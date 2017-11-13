 Efes 5. viteste – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Efes 5. viteste

    Efes 5. viteste

    Lacivert-beyazlılar, çekişmeli geçen maçta Yeşilgiresun’u geçti 4 oyuncusunun çift haneli sayı ürettiği Efes, ligde 5. zaferini aldı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 97-93 yendi. Başa baş geçen mücadelede ilk periyot eşiklikle sona ererken, Yeşilgiresun soyunma odasına 1 sayı farkla önde gitti. 3. çeyrekten itibaren oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes'ti ve son periyoda bu kez lacivertbeyazlılar, 1 farkla önde başladı. İki takımın da birbirine skor üstünlüğü kurmakta zorlandığı son çeyrekte Anadolu Efes, Stimac, McCollum ve Ledo'nun basketleriyle salondan 97-93 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Efes ligdeki 5. galibiyetini alırken, Yeşilgiresun Belediyespor 4. kez yenildi. Günün bir diğer mücadelesinde ise İstanbul BB, Uşak'ı uzatmaya giden maçta 77-73 yendi.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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