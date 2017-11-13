Alper Yılmaz: "TBF ile milli takım konusuna çözüm bulmaya çalışıyoruz"
Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı maçlarda milli basketbolcularının görev alıp almayacağı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyleyerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan ile hem kulübe hem de milli takıma nasıl zarar vermeden bu konuyu çözebiliriz diye konuşuyoruz" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Doğuş'un milli basketbolcuları Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Boby Dixon ve Egehan Arna, FIBA'nın yoğun takvime müdahale etmemesi sebebiyle A Milli Takım'ın 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı maçlarda görev alamayacaklarını açıklamıştı. Bugün gerçekleşen imza töreninde bu konu hakkında açıklama yapan Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Biz de TBF CEO'su Ömer Onan ile hem kulübe hem de milli takıma zarar vermeden bu konuyu ne şekilde çözebiliriz diye konuşuyoruz. Ama nasıl bir çözüm üreteceğiz, orası karışık. Bizim dışımızda gelişen olaylardan ne milli takım ne kendi takımımız ne de ülkemizin zarar görmesini isteriz. Bu konuya bir çözüm bulmak uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı. Milli basketbolcu Doğuş Balbay ise milli takım formasının kendileri için çok değerli olduğunu ve öyle bir teklif geldiğinde hazır olmak istediklerini belirtti.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:11
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Koray'a Sivas kancası
Toplam 4
Yorum
eleman belliki 2019da yabanci kurali degisecek. yönetim bunu göz önüne alip sinan ve korayin sözlesmelerini uzatip kiralayip 2019da geri almali
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Jahovic'e yer yok
Toplam 2
Yorum
eleman 2019da belliki kural degisecek.yönetim bunu göz önünde bulundurarak sinanin sözlesmesini uzatip 2019a kadar kiralayip 2019da geri almali.
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Darüşşafaka'dan Fenerbahçe'ye geçit yok
Toplam 2
Yorum
veli saygın Nasıl hakemlik bu? Çalınan faüllerin P'si yanlış.Daçkalı oyuncunun yaptığı faül hangi spor dalında var. Ayıp ki ne ayıp...hakemlere de(!)
Alper Yılmaz: "TBF ile milli takım konusuna çözüm bulmaya çalışıyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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