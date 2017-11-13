 Alper Yılmaz: "TBF ile milli takım konusuna çözüm bulmaya çalışıyoruz" – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Alper Yılmaz: " ile milli takım konusuna çözüm bulmaya çalışıyoruz"

    Alper Yılmaz: "TBF ile milli takım konusuna çözüm bulmaya çalışıyoruz"

    Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı maçlarda milli basketbolcularının görev alıp almayacağı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyleyerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su ile hem kulübe hem de milli takıma nasıl zarar vermeden bu konuyu çözebiliriz diye konuşuyoruz" dedi.

    , Türk basketbolunun geleceğine yatırım yapma vizyonu çerçevesinde Okyanus Koleji ile eğitim ve sporun bir arada olacağı çok değerli bir iş birliğine imza attı. Okyanus Koleji'nin Kemerburgaz Kampüsü'nde gerçekleşen imza törenine Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, Milli basketbolculardan Doğuş Balbay, Birkan Batuk, Mustafa Kurtuldum ve Antrenör Cenk Yıldırım katıldı. Burada bir konuşma yapan Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, bu iş birliği kapsamında Anadolu Efes altyapısında forma giyen oyuncuların Okyanus Koleji'nde eğitim alacağını açıkladı.

    Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Doğuş'un milli basketbolcuları Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Boby Dixon ve Egehan Arna, FIBA'nın yoğun takvime müdahale etmemesi sebebiyle A Milli Takım'ın 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı maçlarda görev alamayacaklarını açıklamıştı. Bugün gerçekleşen imza töreninde bu konu hakkında açıklama yapan Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Biz de CEO'su ile hem kulübe hem de milli takıma zarar vermeden bu konuyu ne şekilde çözebiliriz diye konuşuyoruz. Ama nasıl bir çözüm üreteceğiz, orası karışık. Bizim dışımızda gelişen olaylardan ne milli takım ne kendi takımımız ne de ülkemizin zarar görmesini isteriz. Bu konuya bir çözüm bulmak uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı. Milli basketbolcu Doğuş Balbay ise milli takım formasının kendileri için çok değerli olduğunu ve öyle bir teklif geldiğinde hazır olmak istediklerini belirtti.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alper Yılmaz: "TBF ile milli takım konusuna çözüm bulmaya çalışıyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.