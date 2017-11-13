7DAYS Avrupa Kupası heyecanı devam ediyor

D Grubu'nda mücadele eden Tofaş, 15 Kasım Perşembe günü saat saat 20.00'de Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'ü konuk edecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 6 maçta 6 galibiyet alarak namağlup lider durumda bulunan Orhun Ene'nin öğrencileri, Avrupa'da da zorlu bir grupta bulunmasına rağmen 5 maç sonunda 3 galibiyete uzandı. A Grubu'nda Darüşşafaka, 15 Kasım Perşembe günü saat 20.15'te Fransa ekibi Paris Levallois'yu ağırlayacak. ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe Doğuş'u sahasında 84-78 mağlup ederek ciddi anlamda morallenen David Blatt'in ekibi, Avrupa Kupası'nda çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alarak grup liderliği koltuğuna oturdu. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray Odeabank ise, B Grubu maçında 15 Kasım Perşembe günü saat 22.30'da Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak. Kabus gibi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 6 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilirken, 7DAYS Avrupa Kupası B Grubu'nda oynadığı 5 maçın sadece 1'inde sahadan galibiyetle ayrılabildi. Kötü gidişin ardından takıma Jordan Taylor takviyesini yapan ve Rakeem Christmas ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, Hapoel Jerusalem ve Demir İnşaat Büyükçekmece galibiyetleriyle moral bulmuştu.