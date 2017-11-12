 Gaziantep'te Dedas ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Gaziantep'te Dedas ile yollar ayrıldı

    Gaziantep'te Dedas ile yollar ayrıldı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, başantrenör Stefanos Dedas ile yollarını ayırdı.

    Dedas, yaptığı açıklamada, son 2 yılı başantrenör olmak üzere yaklaşık 5 yıldır kulüpte görev aldığını söyledi.

    Ailesi olarak gördüğü kulüpte küçük bütçelerle önemli işler başarmaya çalıştığını anlatan Dedas, gelinen süreçte takımın önünü açabilmek için görevi bırakma kararı aldığını vurguladı.

    Bu kapsamda yönetimle bir araya gelerek, yollarını ayırdıklarını ifade eden Dedas, şöyle konuştu:

    "Gaziantep Basketbol'a tüm gücümü ve enerjimi vermeye çalıştım. Görevde bulunduğum süre içerisinde güzel basketbol oynamaya çalıştık ve bunu küçük bütçelerle yapabileceğimizi tüm Türkiye'ye gösterdik. Gaziantep'in güzel taraftarına her zaman güzellikler vermeye çalıştık. Bana bu kulübe liderlik yapma imkanı verenlere minnettar olarak kalacağım ve bu kulüple her zaman gurur duyacağım. Tüm Gaziantep'e 'elveda' derken, bana sayısız gurur yaşattıkları için de tüm kente teşekkür ederim."

    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:27
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