Gaziantep'te Dedas ile yollar ayrıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, başantrenör Stefanos Dedas ile yollarını ayırdı.
Dedas, yaptığı açıklamada, son 2 yılı başantrenör olmak üzere yaklaşık 5 yıldır kulüpte görev aldığını söyledi.
Ailesi olarak gördüğü kulüpte küçük bütçelerle önemli işler başarmaya çalıştığını anlatan Dedas, gelinen süreçte takımın önünü açabilmek için görevi bırakma kararı aldığını vurguladı.
Bu kapsamda yönetimle bir araya gelerek, yollarını ayırdıklarını ifade eden Dedas, şöyle konuştu:
"Gaziantep Basketbol'a tüm gücümü ve enerjimi vermeye çalıştım. Görevde bulunduğum süre içerisinde güzel basketbol oynamaya çalıştık ve bunu küçük bütçelerle yapabileceğimizi tüm Türkiye'ye gösterdik. Gaziantep'in güzel taraftarına her zaman güzellikler vermeye çalıştık. Bana bu kulübe liderlik yapma imkanı verenlere minnettar olarak kalacağım ve bu kulüple her zaman gurur duyacağım. Tüm Gaziantep'e 'elveda' derken, bana sayısız gurur yaşattıkları için de tüm kente teşekkür ederim."
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:27
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Arda'yı çok beğeniyorum
Toplam 7
Yorum
cengiz özbek in o çok istediği arda sonu olacak
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Kocaman'dan yeni sistem
Toplam 11
Yorum
Bjkli Tamam yeni sistem diyonda.. oldu 11inci hafta, rakiplerinle de oynadin..sistem tutmazsa yine 2-3 mac puan kaybedecen olacak 15 puan fark..
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Hakan bırakıyor
Toplam 3
Yorum
vasat oyuncu 1. lig topçusuna yok artık o kolay paralar hakan efendi. bitti.
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