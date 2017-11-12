Fenerbahçe Darüşşafaka maçında kavga!
Basketbol Süper Ligi mücadelesinde Fenerbahçeli Jan Vesely ile Darüşşafakalı Doğuş Özdemiroğlu arasında gerginlik yaşandı.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:42
-
Arda'yı çok beğeniyorum
Toplam 7
Yorum
cengiz özbek in o çok istediği arda sonu olacak
-
Kocaman'dan yeni sistem
Toplam 11
Yorum
Bjkli Tamam yeni sistem diyonda.. oldu 11inci hafta, rakiplerinle de oynadin..sistem tutmazsa yine 2-3 mac puan kaybedecen olacak 15 puan fark..
-
Hakan bırakıyor
Toplam 3
Yorum
vasat oyuncu 1. lig topçusuna yok artık o kolay paralar hakan efendi. bitti.
Fenerbahçe Darüşşafaka maçında kavga! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.