Fenerbahçe Darüşşafaka maçında kavga!

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile Darüşşafaka mücadelesinde istenmeyen bir olay yaşandı. Fenerbahçeli Jan Vesely ile DAÇKA'da Doğuş Özdemiroğlu arasındaki sert ribaunt mücadelesi sonrasında gerginlik yaşandı. İki oyuncu yere düştükten sonra Vesely rakibini sert bir şekilde itti ve onun düşmesine sebep oldu. Bu olayın ardından yıldız basketbolcu oyundan ihraç edildi.