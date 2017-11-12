 Fenerbahçe Darüşşafaka maçında kavga! – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe Darüşşafaka maçında kavga!

    Fenerbahçe Darüşşafaka maçında kavga!

    Basketbol Süper Ligi mücadelesinde Fenerbahçeli Jan Vesely ile Darüşşafakalı Doğuş Özdemiroğlu arasında gerginlik yaşandı.

    Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile Darüşşafaka mücadelesinde istenmeyen bir olay yaşandı. Fenerbahçeli Jan Vesely ile DAÇKA'da Doğuş Özdemiroğlu arasındaki sert ribaunt mücadelesi sonrasında gerginlik yaşandı. İki oyuncu yere düştükten sonra Vesely rakibini sert bir şekilde itti ve onun düşmesine sebep oldu. Bu olayın ardından yıldız basketbolcu oyundan ihraç edildi.

    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Darüşşafaka maçında kavga! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.