Milli maça asker çıkarması

Türkiye - Estonya arasındaki basketbol maçında Estonya askerleri de salona gelerek ilginç bir görüntü oluşturdular.

A Milli Kadın Basketbol Takımımızın, 2019 Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki ilk maçı öncesi Estonya'da ilginç görüntüler ortaya çıktı.Tallinn kentindeki karşılaşma öncesi 18.00'deki maçın oynanacağı salona Estonya ordusundan askerler getirildi.Askerlerin hem karşılaşmayı izlemek hem de ülkelerinin milli marşını seslendirmek için salonda olacağı ve mücadeleyi takip edeceği öğrenildi.