Karşıyaka, İspanya'dan galibiyetle döndü
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda İspanyol ekibi Murcia'yı uzatma periyodunda 96-91 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "Sanki biri ne kadar gidebileceğimizi görmek için bize meydan okuyor." dedi.
Trifunovic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Murcia karşısında galip gelen takımını tebrik etti. Takım içinde bazı sorunlarla uğraştıklarını belirten Trifunovic, şunları kaydetti:
"Dün başka bir sorunla karşılaştık. Dominic Waters sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Sanki biri ne kadar gidebileceğimizi görmek için bize meydan okuyor. Murcia karşılaşması özellikle bir takımı tutmayanlar için çok güzel bir maçtı. Pek çok değişene sahip, inişli çıkışlı bir müsabakaydı. İki takım da kazanma şansına sahipti. Biz oyunda ivme kazandığımızda, ilk 27 dakikada oyuna hakim olduk. Sonra son 7-8 dakika kontrolümüzü kaybettik. Ancak uzatmada da olsa müsabakayı kazandık."
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunan Pınar Karşıyaka, üst üste 4 yenilgi aldığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12 Kasım Pazar günü Eskişehir Basket'i konuk edecek.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:31
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Döndüm ama burada değilim
Toplam 23
Yorum
mmm volkan topal ve potuk mutlaka yollanmalı..içeri karışmış..
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''Mario Balotelli'yi ben istemedim''
Toplam 4
Yorum
adam ya bizim aykut da aziz de mal aykut aziz örnek alın şenoldan
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"Yabancı futbolcu konusu başlı başına bir projedir"
Toplam 1
Yorum
okan yabancıya sınır gelirse Türk futbolcusu gelişmez kendini geliştirmez tembeldir kendini yeterli gördüğü yerde salar
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