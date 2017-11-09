 Efes, Barça karşısında – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Efes, Barça karşısında

    Efes, Barça karşısında
    THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona Lassa ile deplasmanda saat 23.00'te karşılaşacak. Fenerbahçe Doğuş'un maçı ise yarın 22.00'de Almanya ekibi Brose Bamberg'e Brose Arena ile.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:08
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