Negredo: ‘Türkiye’nin en iyi takımı biziz’
Marca'ya konuşan Alvaro Negredo, "Süper Lig'de çok iyi takımlar var. Aslında biz diğerlerinden bir nebze daha iyiyiz ama düşüş yaşadığımız da gerçek" dedi.
Negredo, Cenk Tosun içinse, "Hocamız daha önceden tanıdığı ve bildiği bir isimle sezona başlamayı tercih etti. Şimdi iyi işler yapan bir golcü var. Bizler benciliz ve hep oynamak isteriz. Daha fazla süre alabilmek için bana kalan sadece daha çok çalışıp, durumu değiştirmek" değerlendirmesini yaptı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:07
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"Bu dördüncülüğü hak ediyoruz"
Toplam 1
Yorum
Asi tsli Burakin yanina umutu alin, ts 2011 deki haline geri dönsün
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Kartal yeni Atiba'yı arıyor
Toplam 1
Yorum
tarafsız beşiktaşa gelmış geçmış o bölgeye en iyi futbolcu
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Cenk giderse, Gignac Kartal olacak
Toplam 1
Yorum
eray seneye serbest ve cezamızda bitiyor anlaşma yapılsın cenkte kalsın avrupa için cenk bize lazım transfer yapın tkımı bozmayın
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