 Negredo: ‘Türkiye’nin en iyi takımı biziz’ – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Negredo: ‘Türkiye’nin en iyi takımı biziz’

    Negredo: ‘Türkiye’nin en iyi takımı biziz’

    Marca'ya konuşan , "Süper Lig'de çok iyi takımlar var. Aslında biz diğerlerinden bir nebze daha iyiyiz ama düşüş yaşadığımız da gerçek" dedi.

    Taraftarlarla ilgili düşüncelerini anlatan İspanyol yıldız, "Bunu size anlatmam kolay değil. Yaşamak için statta olmanız gerekiyor. Sadece devre arasında susuyorlar. Sevilla ve Valencia'daki ortam bile bunun yanından geçemez" diye konuştu.

    Negredo, Cenk Tosun içinse, "Hocamız daha önceden tanıdığı ve bildiği bir isimle sezona başlamayı tercih etti. Şimdi iyi işler yapan bir golcü var. Bizler benciliz ve hep oynamak isteriz. Daha fazla süre alabilmek için bana kalan sadece daha çok çalışıp, durumu değiştirmek" değerlendirmesini yaptı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:07
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